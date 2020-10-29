Manisaspor - 1877 Alemdağspor: 1-2

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MANİSA, (DHA) - STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Tolga Tugay İnan (xx), Sabri Öğe (xx), İlke Akman (xx)

MANİSASPOR: Ahmet (xx) (Dk. 46 Abdulkadir x)Yusuf (x), Burak (xx), Serhat (x), Lider (xx), Kaan (x) (Dk. 90+2 Anıl), Çağrı (xx), Atakan (x), Uğur (xx) (Dk. 47 Halil İbrahim x), Mehmet (x), Murat (xxx) (Dk. 82 Furkan)

1877 ALEMDAĞSPOR: Muzaffer (xx) Ahmet (xxx), Metehan (xx), Ertuğrul (xxx), Sertaç (xxxx), Çağlar (xxx), Fırat (xxx), Emre (xx), Emirhan (xxx), Alperen (x) (Dk. 65 Caner x), Erhan (xx)

GOLLER: Dk. 7 Murat (Manisaspor), Dk. 90 Çağlar, Dk. 90+4 Sertaç (Alemdağspor)

SARI KARTLAR: Mehmet, Lider, Çağrı, Abdulkadir (Manisaspor), Ahmet (Alemdağspor)

KIRMIZI KART: Dk. 45 Mehmet (Manisaspor)Misli.com 3´üncü Lig 1´inci Grup´ta düşme potasına yerleşen Manisaspor, evinde önemli rakiplerinden 1877 Alemdağspor´a uzatma dakikalarında yediği gollerle mağlup oldu: 1-2.

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar 7´nci dakikada Murat Torun´la öne geçti. Manisaspor´da Mehmet İncebacak 45´inci dakika kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Konuk takım önce 90´ıncı dakikada Çağlar ile eşitliği yakaladı. Sertaç 90+4´üncü dakikada sahneye çıkıp Alemdağspor´a galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Manisaspor 6 maç sonunda 1 puanda kalıp dibe demir attı. Alemdağspor ise puanını 5´e çıkardı, ateş hattından kurtuldu.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-10-29 15:21:49



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