TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - 1877 Alemdağspor: 2

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Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Teknik Direktör Ahmet Seçgin yönetimindeki Manisaspor, ligin 6. Haftasında kendi evinde 1877 Alemdağspor’a uzatma dakikalarında yediği iki golle 21 mağlup oldu.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Tolga Tugay İnan xx, Sabri Öge xx, İlke Akman xx

Manisaspor: Ahmet Önal x (Dk.48 Abdülkadir Taşdemir x), Lider Koç xx, Burak Keskin xx, Serhat Maden xx, Yusuf Tekin xx, Atakan Cidam xx, Çağrı Gülcü xx, Mehmet İncebacak x, Kaan Aşnaz x (Dk. 90+5 Anıl Bozkurt ?), Uğur Parlak x (Dk.46 H.İbrahim Yazğılı x), Murat Torun xx ( Dk. 82 Muhammed Furkan Kaplan ?)

1877 Alemdağspor: Muzaffer Sarıibrahim xx, Enes Çalışkan x (Dk. 46 Ahmet Taner Çukadar xx), Ertuğrul Usta xx, Erhan Göç xx, Metehan Çakal xx, Sertaç Gökaltın xxx, Emre Dalgalıdere xx, Emirhan Özer xx, Çağlar Özel xxx, Anıl Kara x, (Dk. 65 Alperen Bektaş xx), Fırat Aras xx

Goller: Dk. 7 Murat Torun (Manisaspor) Dk. 90 Çağlar Özel, Dk.90+5 Sertaç Gökaltın (1877 Alemdağ)

Sarı Kart: Lider Koç, Çağrı Gülcü, Abdülkadir Taşdemir, Vahap Aydemir (Manisaspor) Taner Çukadar (1877 Alemdağ)

Kırmızı Kart: Dk.45 Mehmet İncebacak (Manisaspor)

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