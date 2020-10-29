Akhisarlı kadınlar zeybek oynayarak Cumhuriyet’i kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisarlı kadınlar zeybek oynayarak Cumhuriyet’i kutladı

İHA

Akhisarlı kadınlar zeybek oynayarak Cumhuriyet’i kutladı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tamamı kadınlardan oluşan Akhisar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi zeybek oynadı.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü, Milli Egemenlik Meydanı’nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Akhisar Öğretmen Evi’nde başlayan kutlamalarda Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, protokolün bayramını kutladı. Milli Egemenlik Meydanı’nda saat 10.00’da başlayan Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl kutlamaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya’nın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Kaymakam Kaya, tüm Türk Milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Törende öğrenciler tarafından şiirler okunurken, spor, kompozisyon, şiir, resim, yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kutlamalar tamamı kadınlardan oluşan Akhisar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin, zeybek gösterisinin ardından sona erdi.
Akhisar Belediyesi’nin, Cumhuriyet’in 97. yılı için planladığı ‘Cumhuriyet İçin Pedalla’ bisiklet turu ve Cumhuriyet Mahallesi’nde yeni yapılan parka 97. yıla özel 97 fidan dikimi hava muhalefeti sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Törene Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı İstihkam Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça ile CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunusemre’de 10 branşta spora devam ediliyor
YEREL HABERLER Yunusemre’de 10 branşta spora devam ediliyor
TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - 1877 Alemdağspor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - 1877 Alemdağspor: 2
Manisaspor - Alemdağspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisaspor - Alemdağspor (FOTOĞRAFLAR)
Manisaspor - 1877 Alemdağspor: 1-2
YEREL HABERLER Manisaspor - 1877 Alemdağspor: 1-2
Yunusemre Kent Tiyatrosu’nda drama eğitimi başlıyor
YEREL HABERLER Yunusemre Kent Tiyatrosu’nda drama eğitimi başlıyor
Akhisar’da yağmur suyu ızgaraları temizleniyor
YEREL HABERLER Akhisar’da yağmur suyu ızgaraları temizleniyor
Manisa’nın ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Rahatsızlanan öğrencinin bayrağını şube müdürü devraldı
YEREL HABERLER Manisa’nın ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı ...
Alışveriş merkezinden motosiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Alışveriş merkezinden motosiklet hırsızlığı kamerada
Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim töreninde zeybek oynadı
YEREL HABERLER Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim töreninde zeybek ...
Başkan Ergün TBB encümen üyeliğine tekrar seçildi
YEREL HABERLER Başkan Ergün TBB encümen üyeliğine tekrar seçildi
Kula'daki törende öğrenci rahatsızlanınca bayrağı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü devraldı
YEREL HABERLER Kula'daki törende öğrenci rahatsızlanınca bayrağı, ...
Manisa FK kaldığı yerden devam
YEREL HABERLER Manisa FK kaldığı yerden devam
Turgutluspor telafi etti
YEREL HABERLER Turgutluspor telafi etti
Yağmur, 75 yaşındaki Türek'in bayram coşkusuna engel olamadı
YEREL HABERLER Yağmur, 75 yaşındaki Türek'in bayram coşkusuna engel ...
Motosiklet hırsızları önce kameralara, sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları önce kameralara, sonra polise ...
Yangın romanı okuyucularıyla buluştu
YEREL HABERLER Yangın romanı okuyucularıyla buluştu
MER Kolejinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER MER Kolejinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Yaşlı kadının bayram coşkusuna yağmur da engel olmadı Manisa’da Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl kutlamaları yağmurun başlaması nedeniyle yarıda kaldı Yağmura rağmen yaşlı bir kadın, mehter takımının marşlarına eşlik ederek cumhuriyet coşkusunu yaşadı
YEREL HABERLER Yaşlı kadının bayram coşkusuna yağmur da engel ...
İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu
YEREL HABERLER İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, ...
Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen hemşire: Çok büyük bir travma yaşadık
YEREL HABERLER Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen hemşire: Çok büyük ...
Çaldığı otomobille yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldığı otomobille yakalanan şüpheli tutuklandı
Yaşlı adam zeytin bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam zeytin bahçesinde ölü bulundu
Çaldığı otomobille yakalanan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldığı otomobille yakalanan hırsız tutuklandı
Yaşlı adam zeytin tarlasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam zeytin tarlasında ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X