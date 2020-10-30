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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa CBÜ’de online konferanslar başladı

İHA

Manisa CBÜ’de online konferanslar başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi (MCBÜKAM) online konferansları, ‘Antik Çağ’da kadın’ konulu konferans ile başladı. Konferans, MCBÜ FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğrerim Üyesi Gözde Şakar tarafından verildi.
Online konferans dizisinin açılış konuşmasını yapan MCBÜ Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ülviyye Aydın, konferansları 20202021 EğitimÖğretim Yılı boyunca devam ettireceklerini dile getirerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı ve ilk konferansı verecek olan Dr. Öğretim Üyesi Gözde Şakar’a teşekkür etti.
Dr. Öğretim Üyesi Gözde Şakar kadın ve aile kavramlarının; sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat, tarih, antropoloji gibi pek çok beşeri bilimin ilgilendiği disiplinler arası kavramlar olduğunu ve kadın çalışmalarının bu alanlarda giderek daha da artan oranda vurgulandığını dile getirdi. Şakar, “Antik Çağ toplumlarında kadına bakış, kadının algılanması, kadına verilen sosyal roller ve kadının günlük hayatını anlatacağım bu konferansın, bugünkü kadın çalışmalarına katkı sağlamasını ve farklı disiplinlerde çalışan öğretim üyelerimiz ile öğrencilerimiz açısından da ilginç olmasını umut ediyorum.” dedi.
Şakar online konferansında ‘Tarih öncesi dönemlerle, ilk tarih çağlarında kadın’, ‘Hellen Uygarlığında sosyal roller ve kadın’, ‘Roma uygarlığında sosyal roller ve kadın’ ile ‘Öteki kadınlar: HeteiralarGroteskler’ konu başlıklarında bilgiler paylaştı.

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