Koronavirüsten ölen sağlık memuru için hastane önünde tören düzenlendi



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık memuru Ahmet Erkuş (64) için, görev yaptığı Manisa Şehir Hastanesi önünde tören düzenlendi. Erkuş'un cenazesi, törenin ardından memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Manisa Şehir Hastanesi İdari Hizmetler personelinden Ahmet Erkuş, koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 80 gündür tedavi gören Erkuş, doktorların müdahalesine rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Erkuş'un yaşamını yitirmesi, hastane çalışanlarını yasa boğdu. Erkuş için Manisa Şehir Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törende Erkuş için dualar okundu, helallik istendi. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Erkuş'un cenazesi memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Tören sonrası konuşan Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Saka, "Çok sevdiğimiz bir mesai arkadaşımızdı. 80 gün yaşam mücadelesi verdi. Ama maalesef kaybettik. Kendisinden bugüne kadar bize vermiş olduğu destekler nedeniyle Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-10-30 12:01:16



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