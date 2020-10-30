Turgutluspor Sivas´ta

TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta geçen hafta evinde Kardemir Karabükspor´u 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Turgutluspor yarın, Sivas Belediyespor deplasmanında ter dökecek. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi´nde saat 13.00´te başlayacak müsabakada Egemen Artun görev yapacak. Turgutluspor´da Karabükspor karşılaşması sonrası kırmızı kart gören Koray, Sivas´ta oynayamayacak. Teknik direktör İbrahim Cezayir, "Ligde her maç çok zorlu ve çekişmeli geçiyor. Karabükspor maçında bunu gördük. Sivas Belediyespor´u yenecek güçteyiz. Mücadelemizi sahaya yansıtıp evimize mutlu dönmek istiyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2020-10-30 13:18:48
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