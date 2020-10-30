Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler ele geçirildi



Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 11 parça tarihi eser ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğ ekipleri, Kemerdamları Mahallesi'nde yaşayan Nurettin S.'nin (61) evinde arama yaptı. Aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bakır sikke, üzerinde yılan figürü bulunan 2 mermer taş, 4 sütun ayağı, 1 sütun olmak üzere 11 parça tarihi eser ele geçirdi.

Şüpheli Nurettin S. hakkında 2863 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-10-30 13:26:39



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