Manisa FK´nın konuğu Sancaktepe

MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta geçen hafta Ankara Demirspor deplasmanından 1-0 galibiyetle dönen lider Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde üst sıraları hedefleyen Sancaktepe Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri´nde saat 13.00´te başlayacak maçta Adem Sarıtaş düdük çalacak. Manisa FK´da kart cezalısı Ahmet Kesim forma giyemeyecek. Teknik direktör Serkan Özbalta, Sancaktepe karşılaşmasının zorlu geçeceğini belirterek, "Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2020-10-30 13:28:12
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