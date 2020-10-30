‘Gelecek seninle aydınlansın’ Projesinde 367 tablet dağıtıldı

Turgutlu Belediyesi “Gelecek seninle aydınlansın” projesinde bağışlanan 367 adet tabletin tamamını ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturdu.

Pandemi sebebiyle eğitimlerine evlerinde devam öğrencilere yönelik başlatılan ‘Gelecek seninle aydınlansın’ projesinde tabletler öğrencilere ulaştırıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ile Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’na meydan okumasıyla başlayan, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in de tablet bağışıyla destek verdiği ‘Gelecek seninle aydınlansın’ projesinde Turgutlulu hayırseverler tarafından bağışlanan 367 tabletin tamamı ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Projeye toplamda ise 620 resmi başvuru yapıldı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere ulaştırılan tabletleri karşılarında gören öğrencilerin sevinç ve heyecanları yüzlerinden okundu.

‘Gelecek seninle aydınlansın’ projesinin süreci ve tablet dağıtımları hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Pandemi süreci boyunca eğitimlerine evlerinde devam eden öğrencilerimizin eğitimlerinde aksama yaşamamaları için başlattığımız ‘Gelecek seninle aydınlansın’ projemizde bağışlanan 367 tabletin tamamının dağıtımını gerçekleştirdik. Tabletlerine kavuşan öğrencilerimize eğitim yaşamlarında başarılar diler, tablet bağışlarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin geleceklerine ışık oldukları için tüm hayırseverlerimize yeniden teşekkür ederim. Bununla birlikte projemiz için yeniden tablet bağışı olduğu takdirde öğrencilerimize tabletleri ulaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.

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