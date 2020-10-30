Şiddetli deprem Manisalıları sokağa döktü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğünde deprem Manisa’da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Panikle dışarı çıkan vatandaşlar uzun süre korku dolu anlar yaşadı.

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem Manisa’da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin başlamasıyla birlikte Manisalılar da cadde ve sokaklara fırladı. Bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.