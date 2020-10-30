Manisa Valiliği: 'Deprem Manisa'da olumsuzluğa neden olmadı'

Manisa Valiliği merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.7 büyüklüğündeki depremde il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Manisa Valiliği merkez üssü İzmir'İn Seferihisar ilçesi olan 6.7 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "30.10.2020 tarihinde saat 14.51’de merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibari ile ilimizde depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." denildi.

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