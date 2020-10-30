Turgutlu'da İzmir istikameti trafiğe kapatıldı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)İZMİR'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, İzmir-Turgutlu karayolu İzmir yönüne tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Turgutlu-İzmir karayolu üzerinde Manisa kavşağı ve Bağyurdu kavşağında tedbir alarak yolu trafiğe kapattı. İzmir yönüne seyreden araçlar Manisa istikametine yönlendirildi. Yapılan çalışmanın İzmir'de trafik yoğunluğu yaşanmaması ve arama kurtarma çalışmalarına katılacak araçların ulaşımını rahatlatmak için yapıldığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-10-30 19:37:58
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