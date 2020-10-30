Turgutlu'da binalarda çatlaklar oluştu

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bazı binalarda çatlaklar oluştu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de etkili bir şekilde hissedilen depremde vatandaşlar sokaklara döküldü. Turgutlu'da bazı binalarda çatlaklar oluştu. Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürürken hasarın küçük çaplı olduğu bazı yapıların olduğu öğrenildi. Hasarlı binalar ekiplerce boşaltılırken Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın çalışmalarını yakından takip etti ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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