Manisa ekipleri deprem bölgesinde

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla İzmir’e giderek, arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan ve birçok kentte oldukça şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hızla harekete geçerek Manisa genelinde durum tespiti yaptı. Depremden en çok etkilenen şehir olan İzmir’den destek istenmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hızla şehre hareket etti. İzmir İtfaiyesi koordinesinde hemen çalışmalara dahil olan Manisa İtfaiye ekipleri, enkaz kaldırma çalışmaları yaptı. Manisa ekibinin başında İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da yer aldı.

Merkez üssü Seferihisar olan depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’mız ve İzmir başta olmak üzere birçok kent şiddetli depremden etkilendi. İzmir’de hayatını kaybeden vatandaşlarımız olduğu bilgisi ise, yüreklerimize ateş düşürdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımızla kalbimizle ve ekiplerimizle İzmir’deyiz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun” dedi.

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