Kulalı anne-kızı enkaz altında Anne-kızın yakınları, korkutan haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı

– İzmir’in Bayraklı ilçesinde yıkılan binaların altında Kulalı bir anne ile kızının olduğu öğrenildi. Annekızın yakınları, korkutan haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ilçesinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi.

Aslen Kulalı olan iş insanı Reha Gidiş’in eşi Aynur Gidiş ve kızı Beril Gidiş’in Bayraklı ilçesindeki bir enkazın altında kaldığı öğrenildi. Gidiş ailesinin yakınları, enkaz altında kalan annekıza ulaşılabilmesi için, ailenin adresini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan acil kodlu mesajlarda ise ailenin “Mansuroğlu Mah. 283/13 Sokak Rıza Bey Apartmanı Bayraklı/İzmir” adresi yer aldı.

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