Enkaz altındaki 3 Kulalıya ulaşılmaya çalışılıyor

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetinde meydana gelen depremde, Bayraklı ve Manavkuyu ilçelerinde yıkılan binaların atlında kalan 3 Kulalı vatandaşa henüz ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmalarında ise 19 saat geride kalırken, enkaz altında kalan vatandaşların yakınlarının korku dolu bekleyişi ise sürüyor.

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetindeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ve Manavkuyu ilçelerinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi.

Alınan bilgilere göre Bayraklı ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında 2 Kulalı vatandaşın olduğu bilgisine ulaşıldı. Manavkuyu ilçesinde yıkılan bir binanın altında ise 1 Kulalı vatandaşın daha olduğu öğrenildi. Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Kulalı vatandaşların yakınlarında korku dolu bekleyişini sürdürüyor.

Kulalı işinsanı derici Reha Gidiş’in eşi Aynur Gidiş ve kızı Beril Gidiş’in, depremin şiddetini gözler önüne seren Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nda, eski gazeteci merhum Reha Erakman’ın eşi Nerrin Erakman’ın ise Manavkuyu ilçesindeki Adalet Mahallesi 1593/14 sokak Barış Sitesinin enkazının altında kaldığı öğrenildi. Her iki binada da ekiplerin arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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