Manisa Futbol Kulübü - Sancaktepe Futbol Kulübü: 2-0

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MANİSA, (DHA) -

STAT: Mümin Özkasap Stadı

HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Mehmet Öcal (xx), Ahmet Ulu (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) Mehmet Yılmaz (xx), Ümit (xxx), Burak (xx), Erhan (xxx), Nizamettin (xx) (Dk. 90 Mehmet Güven), Emir (xxx), Hakan (xxx), Sertaç (xx) (Dk. 90 Çağrı), Zahit (xxx) (Dk. 78 Mustafa x), Serdar (xxx) (Dk. 81 Tayyib)

SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Hüseyin (x) Tayfun (xx), Erdin (x), Melik (x), Selim (x) (Dk. 76 İlker), Doğan (xx), H. İbrahim Tuna (xx), (Dk. 84 Ulaş), Mert (xx), David Deniz (x) (Dk. 84 Behlül), Erhan (x) (Dk. 84 Orkun), Yakup (x) (Dk. 58 Muharrem x)

GOLLER: Dk. 45 Hakan, Dk. 61 Serdar (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Serdar, Mehmet Güven, Emir (Manisa FK) Selim (Sancaktepe FK)

Misli.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü evinde, önemli rakiplerinden Sancaktepe Futbol Kulübü´nü her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip 45´inci dakikada Hakan´la perdeyi açarken, 61´de Zahit, Manisa Futbol Kulübü´nü rahatlattı. Bu sonuçla siyah-seyazlılar puanını 22´ye çıkarıp zirvedeki yerini korudu, Sancaktepe ise 14 puanda kaldı.

12´nci dakikada Hakan Barış´ın sol çaprazdan sert şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

21´inci dakikada Mehmet Yılmaz´ın sağ kanattan ortasında savunma topu kornere gönderdi.

45´inci dakikada Manisa Futbol Kulübü öne geçti. Zahit´in pasında topla buluşan Hakan Barış´ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

61´inci dakikada siyah-beyazlılar farkı 2´ye çıkardı. Sertaç´ın ceza sahasına pasında Serdar ayak içi vuruşla topu uzak köşeye bıraktı: 2-0.

74´üncü dakikada Emir´in ceza sahası dışından şutu direkten döndü. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-10-31 15:46:58



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