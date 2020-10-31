Başkan Ergün enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir’de meydana gelen deprem felaketinin ardından devam eden enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde takip etti. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ergün, depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

İzmir’in Seferihisar merkez üssü olan deprem felaketinin ardından hemen olay yerine giden ve komşu ilin yaralarını sarmak için seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, kurmaylarıyla birlikte İzmir’e giderek, bölgede incelemelerde bulundu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve daire başkanlarının da eşlik ettiği incelemelerde Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de yer aldığı Doğanlar Apartmanı enkaz kaldırma çalışmaları ile ilgili İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal’dan bilgi aldı.

Deprem felaketinde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Başkan Ergün, “Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) verilerine göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 28 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İlk andan itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak komşumuzun yardımına koştuk ve ekiplerimiz arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Devletimiz de tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Dualarımızla kalbimizle İzmir’de İzmirli kardeşlerimizin yanındayız. Bir kez daha hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Rabbim ailelerine ve aziz milletimize sabır versin. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.