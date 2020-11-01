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Alaşehir'de bazı mahallelerde iş yerlerine korona virüs kısıtlaması

İHA

Alaşehir'de bazı mahallelerde iş yerlerine korona virüs kısıtlaması

Korona virüs artışları nedeniyle daha önce 2 mahallede iş yerlerinin kapanış saatlerinin akşam 20.00'a indirildiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5 mahallede daha iş yerlerinin kapanış saatleri akşam 22.00 olarak değiştirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüs vakalarının son günlerde artması üzerine, Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu olağan üstü kararlar aldı. Geçtiğimiz hafta 2 mahallede olağan üstü kararlar alan, Alaşehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 5 mahalleye daha sıkı önlemler uygulama kararı aldı. 5 mahallede işletmelerin kapanış saatleri değiştirildi.
Alaşehir ilçesinde 23 Ekim 9 Kasım tarihleri arasında Yeşilyurt ve Kavaklıdere mahallerinde iş yerlerinin saat 20.00 06.00 saatlerinde kapalı kalmasına karar veren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Delemenler, Hacıaliler, Girelli, Piyadeler ve Uluderbent mahallelerinde de korona virüs vakalarının son günlerde artması üzerine, 1 Kasım 16 Kasım tarihleri arasında saat 22.0006.00 saatleri arasında kapalı kalması yönünde karar aldı. Uygulama bu gün saat 22.00’den itibaren başlayacak. Karara göre üretim yapan işletmeler ve akaryakıt istasyonları kapanış saati uygulama dışında tutuldu. Kapanış saati uygulaması uygulanan ve uygulanmayan işyerlerinin kolluk kuvvetleri tarafından sürekli denetleneceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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