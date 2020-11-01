Turgutluspor şokta

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TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta deplasmanda Sivas Belediyespor´a 4-0 yenilen Turgutluspor büyük şok yaşadı. Mutlak galibiyet parolasıyla gittiği Sivas´ta farklı mağlup olan kırmızı-siyahlılar, liderliği Eyüpspor´a kaptırdı.

Teknik direktör İbrahim Cezayir ummadıkları bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını söyledi. Cezayir, "1-0 geriye düştükten sonra 10 kişi kaldık. Bu oyun planımızı bozdu. Çok üzgünüz. Ancak yarış devam ediyor. Bu maçtan gereken dersleri alıp önümüze bakacağız" diye konuştu.

Turgutluspor gelecek hafta Etimesgut Belediyespor´la deplasmanda oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2020-11-01 11:45:32



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