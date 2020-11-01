Turgutluspor şokta

TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta deplasmanda Sivas Belediyespor´a 4-0 yenilen Turgutluspor büyük şok yaşadı. Mutlak galibiyet parolasıyla gittiği Sivas´ta farklı mağlup olan kırmızı-siyahlılar, liderliği Eyüpspor´a kaptırdı.
Teknik direktör İbrahim Cezayir ummadıkları bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını söyledi. Cezayir, "1-0 geriye düştükten sonra 10 kişi kaldık. Bu oyun planımızı bozdu. Çok üzgünüz. Ancak yarış devam ediyor. Bu maçtan gereken dersleri alıp önümüze bakacağız" diye konuştu.
Turgutluspor gelecek hafta Etimesgut Belediyespor´la deplasmanda oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2020-11-01 11:45:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.