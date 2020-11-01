Manisa Futbol Kulübü tam gaz devam



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta evinde zirve yarışındaki rakiplerinden Sancaktepe Futbol Kulübü´nü 2-0 yenen lider Manisa Futbol Kulübü yoluna emin adımlarla devam etti. Geride kalan 8 maçın 7´sini kazanıp sadece 1 maçta beraberlik elde eden siyah-beyazlılar 22 puanla liderlik koltuğuna kuruldu. Rakip ağlara 26 gol bırakıp profesyonel liglerin en çok skor üreten ekibi olan Ege ekibi sadece 4 gol yedi.

Teknik direktör Serkan Özbalta, iyi bir takımı yendiklerini ifade etti. Özbalta, "Sancaktepe takımı bu ligde fazla gol atıp az gol yiyen bir ekip. Biz iki gün önce Ankara´da bir müsabaka oynadık. Ankara Demirspor karşılaşmasının verdiği yorgunluk vardı. Ancak oyuncularım sahaya inanılmaz bir motivasyonla çıktı. Hepsi bu maçın kahramanı, futbolcularımı kutluyorum" diye konuştu.

Manisa Futbol Kulübü gelecek hafta Amed Sportif´e konuk olacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-11-01 11:49:25



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