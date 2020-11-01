Başkan Akın deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı Turgutlu Belediyesi, depremin vurduğu İzmir’de yardım çalışmalarına devam ediyor

Turgutlu Belediyesi ekipleri ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İzmir’de afet bölgesinde kurtarma çalışmalarına devam eden ekiplere ve depremzedelere yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Başkan Akın deprem bölgesinde vatandaşlara lokma, çorba ve su ikramına bizzat katılarak depremzedelere ve personele destek verdi.

İzmir’de 51 kişinin yaşamını yitirdiği, 896 kişinin ise yaralandığı depremde yaraları sarmak için harekete geçen Turgutlu Belediyesi yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Depremin yaşandığı Cuma günü İzmir’e yardımları ulaştıran ilk belediyelerden biri olan Turgutlu Belediyesi, cumartesi günü de İzmirlilerin yanına koştu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından organize edilen 2 bin kişilik lokma, bin 500 kişilik çorba, 2 bin kişilik pilav, ekmek, 45 adet battaniye, 5 bin adet su ve meşrubatlar Bayraklı’daki afet bölgesinde kurtarma çalışmalarına devam eden ekiplere ve binaları hasar gören depremzedelere dağıtıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Depremin açtığı yaraları hep birlikte sarmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Milletvekilimiz Bekir Başevirgen, CHP İlçe Başkanımız Hüseyin Oğuz ile birlikte 2 bin kişilik lokma, bin 500 kişilik çorba, 2 bin kişilik pilav ve ekmek dağıttık. Meclis üyemiz Burhan Irk tarafından 5 bin adet su, 45 adet battaniye ve çeşitli meşrubatlar deprem bölgesindeki İzmirli kardeşlerimize ulaştırıldı. Turgutlu halkının yardım elini İzmir’e uzatmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Göçük altında yaşam mücadelesine devam edenlere Rabbim dirayet versin. İnşallah başka can kaybı yaşamadan tüm vatandaşlarımız kurtulur” şeklinde konuştu.

Genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri ile birlikte İzmir’e gelen ve yıkılan binalarda incelemelerde bulunarak yetkililerden son durum hakkında bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da incelemeler sırasında kendisine eşlik eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a yapılan yardım çalışmaları için teşekkür etti.

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