Kula’dan deprem bölgesine bin adet battaniye

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, Kaymakamlık tarafından başlatılan kampanya kapsamında, 2 saat içerisinde toplanan toplam bin adet battaniye, 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'e gönderilip, depremzedelere dağıtıldı.
İzmir'de meydana gelen merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6'lık depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. AFAD sosyal medya hesabından dün bir açıklama yaparak, ihtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniye ihtiyacı olduğu bildirdi. AFAD'ın bu çağrısı üzerine kula Kaymakamlığı harekete geçip, yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 2 saat içerisinde, toplam bin adet battaniye toplandı. AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Kula Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Çakan ve Kulalı gençlerin öncülüğünde toplanan battaniyeler, İzmir'e götürülerek enkaz bölgesinde depremzedelere ve yakınlarını bekleyen vatandaşlara dağıtıldı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2020-11-01 13:34:16
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