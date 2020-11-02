Manisa takımları tur için sahaya çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur mücadelesinde Manisa’nın 4 takımı 4. Tura yükselebilmek için 5 Kasım Perşembe günü sahaya çıkacak.
Üçüncü turda, tek maç eleme usulüne göre 5 Kasım Perşembe günü maçlarını oynayacak olan Manisa’nın 4 takımı 4. tura yükselebilmek için mücadele edecek. Manisa FK ve Akhisarspor maçlarını kendi evinde oynarken, Turgutluspor ve Somaspor deplasmanda bir üst tur için mücadele edecek.
5 Kasım Perşembe günü sahaya çıkacak olan Manisa takımlarının maçları şöyle: “Saat 13.00 Manisa FK Gümüşhanespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri), 13.00 Sarıyer Turgutluspor (Yusuf Ziya Öniş), 13.00 KahramanmaraşsporSomaspor (12 Şubat), 15.30 Akhisarspor Etimesgut Belediyespor (Spor Toto Akhisar)”
Manisa’yı 3. Lig’de temsil eden Manisaspor ise Ziraat Türkiye Kupasının 1. Turunda Bergama Belediyespor’a deplasmanda 10 yenilerek kupaya ilk turda veda etmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.