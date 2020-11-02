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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden sera desteği

İHA

Büyükşehirden sera desteği

Üretimi geliştirmek ve üreticinin gelirlerini arttırmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği, yüzde 75 hibe destekli sera projesinde 2020 yılı sera kurulumu çalışmaları Gördes'te tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Gördes'e bağlı Kıran Mahallesi’ne ziyarette bulunarak üreticilerle bir araya geldi ve montajı tamamlanan serada incelemelerde bulundu.
İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara gelir sağlamak amacıyla hayata geçirdiği, Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi (Sera) Projesi kapsamında sera kurulumlarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda il genelinde üreticilere 220 sera desteğinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı için de 104 sera desteği planladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen proje kapsamında Gördes'te de geçtiğimiz yıllarda 36 sera desteğinde bulunulmuştu. 2020 yılında kurulumu gerçekleştirilen seralarla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin Gördes'teki sera desteği 57'ye ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da Gördes'e ziyarette bulunarak Kıran Mahallesi'nde montajı tamamlanan serada incelemelerde bulundu. Yıldırım'a Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Mehmet Kara, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ünsel Gökçe ve Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün eşlik etti. Kıran Mahallesinde Muhtar Mehmet Aydın ve üreticiler Hatice Uçmak ve Abdullah Uçmak ile bir araya gelen Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını iletti.

“Kırsalı desteklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz”
Çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Kırsalda devam eden yatırımların en önemlilerinden biri olan sera desteklemelerimizle alakalı montajı tamamlanan seralarımızı geziyoruz. Mahalle muhtarımız ve sera desteğinden faydalanan aile ile beraberiz. 400 metrekarelik seramızın montajı bitmiş durumda. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda kırsalı desteklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Mahalle muhtarı Mehmet Aydın ise "Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetlerinden memnunuz. İnşallah devamı da gelir. Vatandaşa hizmet verebiliyorsak büyük başarıdır. Bunun için Cengiz Başkanımıza büyük şükranlarımı sunarım" diye konuştu.
Üreticiler Hatice Uçmak ve Abdullah Uçmak da desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Serada üretim yapıp gelir elde etmek istediklerini ifade eden Hatice Uçmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e kendilerine bu fırsatı verdiği için teşekkür etti. Abdullah Uçmak ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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