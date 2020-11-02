Salihli’nin sultanları ilk yenilgisini aldı

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 3. Grupta sahasında TFL Altekma’yı 30 yenilen Salihli Belediyespor’da 3 haftalık galibiyet serisi sona erdi.

Sezonun ilk 3 haftasında Aydın Gençlik Hizmetleri Voleybol, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Pamukkale Belediyespor maçlarını kazanıp lige fırtına gibi başlayan Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetimindeki yeşilbeyazlılar, İzmir ekibi TFL Altekma’yı 30 yenilmekten kurtulamadı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan konuk ekip TFL Altekma, 1. seti 1925 kazanıp maçta durumu 01 yaptı. Çekişmeli geçen 2. sette de 2325’lik üstünlük sağlayan konuk ekip, 3. seti de 1525 alınca, sahadan 30 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Yeşilbeyazlı ekip, TFL Altekma’yı yenilerek, sezonun ilk mağlubiyetini almış oldu.

Salihli Belediyespor bu mağlubiyet ile 9 puanda kalırken, TFL Altekma ise 9 puana yükseldi. Yeşilbeyazlı ekip, ligin 5. haftasında deplasmanda İzmir ekiplerinden Rota Koleji’nin konuğu olacak.

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