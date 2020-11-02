Manisaspor startta kaldı

MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon transfer yasağını yıllar sonra kaldıran Manisaspor, yaptığı takviyelere rağmen son sıradan kurtulamadı. Grupta ilk 2 maçı kaybettikten sonra yalnız yeni transferlerine lisans alarak çıktığı karşılaşmada evinde Arnavutköy Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Tarzan, ardından oynadığı 4 maçta puan yüzü görmedi. Manisaspor, 7 hafta sonunda 1 puanla düşme hattında yer alıyor. Siyah-beyazlıları dün 1-0 kaybedilen Hopaspor deplasmanında sahaya, yolların ayrıldığı teknik direktör Ahmet Seçgin'in yerine Murat Özkan çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2020-11-02 13:29:29
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