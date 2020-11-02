İki mahalle arası mesafe kısaldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Aydınlar ve Şatırlar Mahalleleri arasındaki bağlantıyı sağlayan 3,5 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmanın ardından iki mahalle arası hem mesafe azaldı hem de ulaşımda güven arttı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Aydınlar ve Şatırlar Mahallesi’nde gerçekleştirdiği sathi kaplama çalışmasıyla vatandaşların önemli bir sorununa son verdi. İki mahalle arasında bağlantıyı sağlayan yolda yapım çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Mahallesi, hem yolda mesafeyi kısalttı, hem de ulaşımda güveni arttırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, Saruhanlı Belediye Meclis Üyesi Halil Canbaz, Aydınlar Mahalle Muhtarı Ömer İkizcan ve Şatırlar Mahalle Muhtarı Gürcan Eroğlu ile birlikte mevcut yolda incelemede bulundu.

Çalışmanın bölge sakinleri için hayırlı olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Saruhanlı ilçemizde Aydınlar Şatırlar Mahallelerimizi birbirine bağlayan 3 buçuk kilometrelik güzergâhın üzerindeyiz. AydınlarŞatırlar Mahallesinde bulunan vatandaşlarımız ulaşımlarını sağlamak için yaklaşık 1314 kilometrelik bir güzergâh üzerinde yolculuk yapmak durumunda kalıyorlardı. Taleplerini yerinde inceledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ilettiğimiz de olumlu karşıladılar. Çalışmaların başlaması yönünde taleplerini iletti. Tamamlanan 3 buçuk kilometrelik güzergâhımız sayesinde, mahallelerimizdeki vatandaşlarımız hem Manisa merkeze rahat ulaşabiliyor, hem de eğitim öğretim anlamında öğrencilerimizin ulaşımı kısaldı. Toplu taşıma araçları da bu güzergâhı kullanıyor. Kazasız, belasız iyi günlerde kullanmalarını diliyoruz” dedi.

Vatandaşların konforlu ve rahat bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla ilçenin bir çok noktasında Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışması gerçekleştirdiğini belirten Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu ise, “Bunlardan bir tanesi de AydınlarŞatılar yolu. İki mahalle arasında bağlantıyı sağlayan vatandaşlarımız Hatipler Mahallesine gitmek zorunda kalıyordu. Yol çalışmasından sonra vatandaşlarımız artık 12 kilometrelik yoldan ziyade bu 3 buçuk kilometrelik yolda ulaşımlarını sağlayabilecekler. Ayrıca, buradan ulaşımlarını daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde sağlayacaklar. Toplu taşıma araçlarımız da bu yoldan sefer düzenliyor. Toplu taşıma araçlarımız da hem yakıttan tasarruf sağlayacak, hem de daha güvenli bir şekilde vatandaşlarımızın ulaşımlarını sağlayacaklar. Tabi burada en büyük teşekkürü edeceğimiz kişi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’dür. Vatandaşlarımızın da buradan kendilerine selamlarını iletiyorum” dedi.

Yapılan çalışmasının öğrencilerin ve sanayide çalışan işçilerin önemli bir sorununu çözüme kavuşturduğunu belirten MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, “Yol medeniyet. Cengiz başkanımız Saruhanlının genelinde bu yolları yaptı. Cengiz başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımız da çok memnun. Onların da kucak dolusu selamları iletiyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu da, çalışmanın vatandaşlar için büyük kolaylık sağladığını ifade etti. Saruhanlı Belediye Meclis Üyesi Halil Canbaz ise, pandemi sürecinde yapılan bu hizmetin çok önemli olduğunu belirtti.

Yollarının daha önce kötü bir görünümde olduğunu belirten mahalle muhtarları yapılan çalışmanın mahalleri için önemine değindi. Aydınlar Mahalle Muhtarı Ömer İkizcan, “Yol, asfalt olmadan önce, kışın bu yolu kullanamıyorduk. Çamur oluyordu. Cengiz başkanımız sağ olsun. Bize çok yardımcı oldu. Yolumuz asfaltlandı. ŞatırlarAydınlar arasındaki mesafemiz kısaldı. Servis olayımız gerçekleşti. Başta Cengiz başkanım ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” derken, Şatırlar Mahalle Muhtarı Gürcan Eroğlu da şunları söyledi: “Bu yolumuz bizim Aydınlarla bağlantı yolumuz. 12 kilometrelik güzergâh bu asfalt çalışmasıyla 3 buçuk kilometreye düştü. İşçi servislerimiz vardı. Araçlar gitmiyordu. Şimdi belediye otobüslerimiz gidiyor. Başkanımıza çok teşekkür ederiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.