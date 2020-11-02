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Çatıdaki anteni düzeltmeye çalışan kişi düşüp, öldü

DHA

Çatıdaki anteni düzeltmeye çalışan kişi düşüp, öldü


Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan düşüp, ağır yaralanan Enver Çakal (25) yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde, Bozkurt Mahallesi Barışan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatısına çıkan Enver Çakal, televizyonun antenini düzeltmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Çakal, yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. Gürültüye koşan komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çakal, ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakal, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-11-02 14:54:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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