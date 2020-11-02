Çatıdaki anteni düzeltmeye çalışan kişi düşüp, öldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan düşüp, ağır yaralanan Enver Çakal (25) yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde, Bozkurt Mahallesi Barışan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatısına çıkan Enver Çakal, televizyonun antenini düzeltmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Çakal, yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. Gürültüye koşan komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çakal, ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakal, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-11-02 14:54:07
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