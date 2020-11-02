Başkan Bilgin yoğun bakımdan çıktı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Covid19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde, sağlık durumunun iyileşmesi üzerine Yoğun Bakım Ünitesi'nden çıkartılarak normal hasta odasına alındı.

Kuru öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle 13 Ekim Salı günü Saruhanlı Devlet Hastanesinde yaptırdığı Covid19 test sonucu pozitif çıkan Başkan Bilgin, aynı gün Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alınmıştı.

Ateş ve öksürük şikayetleri arttığı için 17 Ekim tarihinde hastanenin Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alınan Başkan Bilgin, tetkik sonuçlarının iyi çıkması üzerine 2 Kasım Pazartesi günü Yoğun Bakım Ünitesinden çıkartılarak hastane servisindeki odasına alındı.

Başkan Bilgin'in, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Başkan Bilgin, basın danışmanı aracılığıyla yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bir süre daha hastanede kalacağını ifade etti.

Tedavisi boyunca kendisiyle yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, "geçmiş olsun" dileklerini ve "hayır dualarını" ileten tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Bilgin, "İnşallah en kısa zamanda aranızda olacağım ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arayan, soran herkesten Allah razı olsun. Tedavim boyunca telefon kullanamadığım için aramalara yanıt veremedim. Bir süre daha telefonlara cevap veremeyeceğim. Bundan dolayı vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyorum. Tüm hemşerilerime selamlarını gönderiyorum." dedi.

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