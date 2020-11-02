Manisa FK’nın kupa maçının günü ve yeri değişti

Manisa Futbol Kulübünün, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda sahasında ağırlayacağı Gümüşhanespor maçının tarihi ve yeri değişti.
Daha önce 5 Kasım Perşembe günü saat 13.00’da oynanması kararlaştırılan mücadele 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’a alındı. Karşılaşma Mümin Özkasap Stadı’nın bakıma alınması nedeniyle Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.
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