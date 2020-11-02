Depremde ölen anne ve kızı Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı Ailenin babası cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetindeki meydana gelen depremde enkaz altına kalarak yaşamını yitiren AynurBeril Gidiş isimli anne ve kızı, memleketleri Manisa’nın Kula ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur’un da katıldığı cenaze töreninde, Beril’in babası Reha Gidiş güçlükle ayakta durdu.

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremde Bayraklı ilçesinde enkaza dönen Rıza Bey Apartmanı’nda yaşayan 27 yaşındaki Beril Gidiş ve 58 yaşındaki annesi Aynur Gidiş’in, arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Depremde yaşamını yitiren annekızın cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketi Manisa’nın Kula ilçesine getirildi. Anne ve kızı için ikindi namazına müteakip Süleyman Şah Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, deprem sırasında dışarıda olduğu öğrenilen Gidiş ailesinin babası işinsanı Reha Gidiş, güçlükle ayakta durdu. Baba Gidiş’i, cenaze törenine katılan AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur ile Gidiş ailesinin yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenaze töreninde anne Aynur Gidiş’in tabutunun üzerine baş örtüleri serilirken, genç kızın tabutunun üzerine ise duvak konuldu.

Anne ve kızın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanarak Kula Ebedi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Covid19 tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze törenine, AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, genç Beril’in mezun olduğu okuldan arkadaşları, Gidiş ailesinin yakınları ve çok sayıda vatanadaş katıldı.

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