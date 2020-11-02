Depremde ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı



Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)İZMİR Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin Bayraklı ilçesinde enkaza dönüştürdüğü Rıza Bey Apartmanı'nın altında kalarak yaşamını yitiren Beril Gidiş (27) ile annesi Aynur Gidiş (58) memleketleri Manisa'nın Kula ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, 17 bina yıkılırken, çok sayıda binada da hasar meydana geldi. Yıkılan binalardan biri de Bayraklı ilçesindeki, 3 dükkan ve 29 dairenin bulunduğu 8 katlı Rıza Bey Apartmanı oldu. Apartmanın enkazı altında aslen Manisa Kulalı olan Beril Gidiş ile annesi Aynur Gidiş de kaldı. Depremde yıkılan aprtmandaki arama kurtarma çalışmalarının 24'üncü saatinde Beril Gidiş'in 'Ponpon' isimli tavşanı canlı olarak bulundu. Tavşan, Beril'in yengesi Demet Gidiş'e teslim edildi.

Tavşanın bulunmasından 11 saat sonra ekipler, Beril Gidiş'in enkaz altındaki cansız bedenine ulaştı. Beril'in aynı enkaz altındaki annesi Aynur Gidiş'in cansız bedeni ise arama-kurtarma çalışmalarının 55'inci saatinde ulaşılıp, çıkartıldı.

ANNE VE KIZI GÖZYAŞLARI İÇİNDE YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Anne-kız için bugün ikindide memleketleri Kula'daki Süleyman Şah Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Covid-19 önlemleri alınarak, düzenlenen törene, depremde eşi ve kızını kaybetmenin acısını yaşayan deri tüccarı, iş insanı Reha Gidiş, AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Beril'in mezun olduğu okuldan arkadaşları, Gidiş ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede, Aynur Gidiş'in tabutuna baş örtüsü, kızı Beril Gidiş'in tabutuna ise duvak serildi. Cenazede çifte acı yaşayan Reha Gidiş'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan namazın ardından annekızın bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri daha sonra araca konulup, Ebedi Mezarlığı'na götürüldü. Anne ve kızı, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-11-02 18:32:50



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