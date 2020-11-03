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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çelik ‘Telafisi yok’ diyerek uyardı

İHA

Başkan Çelik ‘Telafisi yok’ diyerek uyardı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 2000 yılından önce yapılmış binalarda oturan vatandaşlara çağrıda bulunarak, binalarının deprem dayanıklılık ölçümlerini yetkili firmalara yaptırmalarını istedi. Çürük çıkan binaların devlet olanaklarından yararlanılarak yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Çelik, “Bu konunun bir telafisi yok.” dedi.
Şehzadeler Belediyesi Kasım Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda gündemin ilk sırasında 30 Ekim Cuma günü İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem vardı. Başkan Çelik’in, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek açtığı meclis toplantısındaq hayatını kaybeden vatandaşların ruhları için Fatiha okundu.

“Şehzadeler’de ciddi bir hasar yok”
Şehzadeler’de de hissedilen depremin ardından ilçenin 67 mahallesi ile irtibata geçtiklerini ve ekipler çıkararak incelemeler yaptıklarını belirten Başkan Çelik, “Hamdolsun ilçemizde can kaybı, ciddi bir hasar yok. Birkaç duvar çatlağı, sıva dökülmesi var. Bunlarla ilgili de incelemelerimizin ardından vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yaptık.” dedi.

Şehzadeler Belediyesi deprem bölgesinde
Depremden sonra AFAD ile irtibat kurarak Şehzadeler Belediyesi’nin tüm araç, gereç, ekipman ve personeli ile İzmir’deki arama kurtarma çalışmaları için göreve hazır olduğunu ilettiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Belediye olarak deprem bölgesinde çalışan kurtarma ekiplerimize kumanya ve içecek ikramları yaptık. Sıcak çorba dağıttık. AFAD’ın çağrısı ile ilk etapta belediyemizin depolarında hazır olan battaniye ve gıda kolilerini bölgeye yolladık ve halkımıza da yardım çağrısında bulunduk. Buradan halkımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan gelecek yardımları teslim alarak deprem bölgesine ulaştırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Çelik bir kez daha uyardı
Şehzadeler Belediyesi’nin 6 yıldır üzerinde özveri ile çalıştığı ve 5 mahalleyi kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi’nde vatandaşlar ile görüşmelerim başladığı bilgisini veren Başkan Çelik, vatandaşlara bir de çağrı da bulundu. Başkan Çelik, “Kentsel dönüşümün öznesi vatandaşlarımızdır, hak sahipleridir. Defalarca bu çağrıda bulunduk ama bir kez daha söylemek istiyorum. Özellikle 2000 yılı öncesi yapılarda oturan vatandaşlarımız mutlaka yapılarının depreme dayanıklılığını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı, performans analizi yapan firmalara yaptırmalı. Binalar çürükse de devletin kira yardımı, faizsiz kredi gibi desteklerinden yararlanarak oturdukları binaları bir an önce yenilemelidirler. Çünkü bunun bir telafisi yok. Evin mutfağını yenilemeyle, dış cephesini kaplamayla binaların sağlam hale gelmediğini bir kez daha görmüş olduk. Bu noktada da tüm vatandaşlarımızdan gerekli duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz” dedi.

Manisa İtfaiyesi ve Kızılay’a teşekkür etti
Deprem sonrasında İzmir’de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının başladığını ve bu çalışmalar sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri ile Kızılay Manisa Şubesi’nin de görev aldığını hatırlatan Başkan Çelik, “Deprem sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri çok süratli şekilde yıkılan evlere müdahaleye gittiler. Buradan özveriyle çalışan, kurtarma çalışmalarında görev alan tüm Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kızılay Manisa Şubesi de ilk andan itibaren seferberlik ilan etti. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmadı. Kızılay çalışanları ve gönüllülerine de teşekkürü bir borç biliyorum.” şeklinde konuştu.

Belediyenin çalışmaları hakkında bilgilendirdi
Başkan Çelik daha sonra Şehzadeler Belediyesi’nin geçtiğimiz ay yaptığı çalışmalar hakkında Meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Çelik şöyle konuştu: “Sancaklı İğdecik Mahallemize kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon ve Çevre Düzenlemesi ile Ahmet Bedevi Mahallemizde hayata geçireceğimiz Amatör Spor Kulüpleri Tesisi’nin ihalelerini gerçekleştirdik. Bu projelerimizi de en kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Manisa’nın manevi mimarı Yiğitbaş Veli Hazretlerinin türbesinin bulunduğu alanda gerçekleştirdiğimiz çevre düzenlemesi çalışmalarını da bu ay sonunda tamamlıyoruz. Korona virüs nedeniyle eğitim öğretimin uzaktan sürdürüldüğü şu günlerde bazı öğrenci kardeşlerimiz evlerinde bilgisayar ya da internet olmadığı için derslerini takip etmekte sıkıntı yaşıyor. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde kurduğumuz EBA Eğitim Destek Sınıfı ile bu konuda sıkıntı yaşayan öğrencilerimize derslerini takip edebilecekleri bir sınıf hazırladık ve hizmetlerine sunduk. Kardeşlerimiz burada derslerini takip edebiliyorlar. Diliyoruz ki korona virüs belasından en kısa sürede kurtuluruz ve kardeşlerimiz okullarına bir an önce kavuşurlar. 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü ve Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir coşku ile kutladık. Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023’e az bir süre kala Türkiye Cumhuriyeti’ni daha da büyütmek, güçlendirmek için var gücüyle çalışan kadrolar olarak Cumhuriyet Bayramını kutlamanın heyecanını halkımızla birlikte yaşadık. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızı esnaflarımıza, vatandaşlarımıza hediye ettik ve bayramlarını tebrik ettik. İstedik ki şanlı bayrağımız evlerimize, iş yerlerine asılsın, göğsümüzü kabartsın, dosta güven, düşmana korku salsın. 10 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü. Vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum.”

“Maske, mesafe ve hijyen”
Korona virüs ile mücadelenin de devam ettiğini anımsatan Başkan Çelik, “Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüse karşı ilçemizde ve ülkemiz genelinde mücadelemiz sürüyor. Vaka sayıları yapılan son açıklamalara göre kış mevsiminin de etkisiyle yeniden yükseliş eğiliminde. Buradan hemşehrilerimize bir kez daha korona virüsü maske + mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yenebileceğimizi hatırlatmakta yarar görüyoruz. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım.” dedi.
Başkan Çelik’in konuşmasının ardından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi. 27 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Şehzadeler Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nın 1 Aralık Salı günü saat 17.00’da yapılacağı belirtildi.

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