Sarıgöllü eğitimcilerden İzmirli depremzedelere battaniye

Türk EğitimSen Sarıgöl Şubesi tarafından İzmir'de yaşanan depremde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için sendika başkanı ve yönetim kurulu üyelerin aralarında topladıkları parayla 67 adet battaniyeyi Sarıgöl İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfın teslim etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türk Eğitim Sen Şubesinin üyeleri aralarında topladıkları parayla İzmir'deki depremzedeler için 67 adet battaniye alarak Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etti.

Sarıgöl Türk EğitimSen Şube Başkanı Fahri Sarıtaş, "Depremde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere arkadaşlarımızla 67 adet battaniye alarak ilgili merkeze gönderilmesi için yetkili makamlara teslim ettik. Gün birlik ve dayanışma günüdür. Bizler de karınca kararınca yardımda bulunmak istedik. İzmir halkına geçmiş olsun." dedi.

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