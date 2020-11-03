Yunusemre arıcılığı destekliyor

Yunusemre Belediyesi’nin Yuntdağı bölgesinde arıcılığı geliştirmek için yaptığı desteklemeler meyvelerini verdi. Dağıtılan kovanlardan üreticiler memnun kaldı.

Kurulduğu günden bu yana kırsal kalkınma yatırımlarını devam ettiren Yunusemre Belediyesi, çalışmalarının semeresini alıyor. Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediye tarafından üreticilere dağıtılan arı kovanlarına yönelik incelemede bulundu. Geçen yıl dağıtılan arı kovanları bal üreticisini memnun ederken, ilçede bulunan üreticiler dağıtılan arı kovanlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Düzlen Mahallesi’nde yaşayan üreticilerden Mehmet Yamanlar, kovanların ihtiyaca cevap verdiğini belirterek, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti. Amaçlarının Yuntdağı’nda arıcılığı geliştirmek olduğunu aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise, “Yunusemre Belediyesi olarak ilçemizdeki üreticileri kalkındırmak amacıyla 500 adet arı kovanı dağıtmıştık. Bu kovanların belediyemiz tarafından faaliyetleri kontrol edilmesi amacıyla teknik ekibimiz tarafından tespitler yapılıyor. Yapılan tespitlerde arı kovanlarının çiftçilere dağıtılmasının büyük memnuniyet uyandırması bizleri de sevindiriyor. Amacımız üreticimizi, çiftçimizi desteklemek. Bu anlamda etkin çalışmalar yürütüyor, güzel projelere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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