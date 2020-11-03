Yaralı olarak bulunan peçeli baykuş, tedaviye alındı



Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan peçeli baykuş, tedaviye alındı.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi 2'nci etabında inşaat halinde bulunan bir fabrikanın havalandırma kanalında, Ömer Bozkurt tarafından yaralı peçeli baykuş bulundu. Bozkurt, durumu Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler ihbar üzerine bölgeye gelip, baykuşu teslim aldı. Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı tarafından ilk tedavisi yapılan peçeli baykuşun, sol tarafında parçalı kesik olduğu tespit edildi. İlk tedavisi yapılan yaralı baykuş, daha sonra Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Yırtıcı bir tür olan peçeli baykuşun, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-11-03 14:25:51



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