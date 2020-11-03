Somaspor'da boykot

SOMA, (DHA) -
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Somaspor'da yönetim idman boykotuyla sarsıldı. Siyah-beyazlı takımın futbolcuları peşinatlarını alamamaları gerekçesiyle bugünkü antrenmana çıkmama kararı aldı. Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda perşembe günü deplasmanda Kahramanmaraşspor'la karşılaşcak Soma ekibinde futbolcuların verilen sözlerin tutulmaması üzerine bu kararı aldığı bildirildi. Somasporlu oyuncuların ödeme yapılana kadar idman yapmayacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2020-11-03 14:27:33
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