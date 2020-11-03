Salihli'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sahte alkol üretilen bir eve düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir evde sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, A.Ö. (33), S.S. (33), Y.B. (42) ve M.Ö. (45) isimli kişilerin imalathane olarak kullandıkları eve operasyon düzenledi. Evdeki aramada, 301.5 litre sahte rakı, 18 litre sahte viski, 2'si bandrolsüz 4 şişe viski, 41 şişe anason aroması ile sahte alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere tutanak tutulan 4 kişi gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-11-03 17:59:44



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