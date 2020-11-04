Manisa’da uyuşturucu taciri yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 640 gram uyuşturucu ele geçirilirken, yabancı uyruklu 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehzadeler ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 90 parça halinde 640,69 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Afgan uyruklu 1 çocuk olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

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