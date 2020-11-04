Manisa Futbol Kulübü-Gümüşhanespor: 2-0

MANİSA, (DHA) -
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır (xx), Onur Gülter (xx), Bedirhan Soydemir (xx)
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf (xxx) Ahmet (xx), Tayyib (xxx), Volkan (xxxx), Çağrı (xxx), Ferhat (xx), Mehmet Güven (xxx), Birkan (xx), Bilal (xx) (Dk. 42 Yiğit Kerem xxx), Mustafa (xx), Mehmet Uysal (xxx)
GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz (x) Orkun (xx), Berkan (x), Ömer Alp (xx), Osman (x), Raif (xx) (Dk. 88 Soykan Alp), Kudret Oben (xx), Bahadır Abdulkadir (x) (Dk. 63 Mert Çakar x), Oğuz (x) (Dk. 88 İlke), Musa Sinan (x) (Dk. 63 Sercan Kaya xx), Baran (x) (Dk. 76 Erdinç x)
GOLLER: Dk. 5 ve 81 Volkan (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Mehmet Uysal, Volkan (Manisa FK) - Mert Çakar (Gümüşhanespor)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Manisa Futbol Kulübü, Gümüşhanespor'u 2-0 yenerek adını üst tura yazdırdı.
Mümin Özkasap Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 5 ve 81'inci dakikalarda Volkan attı. Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlikle lider olan siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla yenilmezlik serisini sürdürüp kupada da yoluna devam etti.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2020-11-04 15:03:40
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