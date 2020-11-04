Manisaspor'da Ataman dönemi başladı

TFF 3. Lig takımlarından Manisaspor'da teknik direktör Bülent Ataman ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyahbeyazlı takımın eski kaleci olan Ataman, futbolcu olarak ayrıldığı kulübe teknik direktör olarak dönmenin gururunun yaşadığını söyledi.

Manisaspor'da anlaşmaya varılan teknik direktör Bülent Ataman, kulüp başkanı Murat Yörük ile bir araya gelerek resmi sözleşme imzaladı. Tarık Almış Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Bülent Ataman, 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı. İmza töreninde konuşan yeni Ataman, "Manisaspor Kulüp Başkanımız Murat Yörük, beni aradığında teklifi düşünmeden kabul ettim. Manisaspor gibi büyük camiada olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Burada kaptanlık yapma şerefine nail olmuş biriyim. Benim için gurur ve onur verici bir durum. Manisaspor için gecemizi gündüzümüze katacağız ve bu camiayı laik olduğu yere getirmek için ekibimle birlikte çalışacağız" dedi.

Anlaşmanın her iki tarafa hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Kulüp Başkanı Murat Yörük ise, "Kulübümüzde efsane olmuş ve Manisaspor sevgisinden hiç bir zaman şüphe etmediğimiz hocamıza yeni görevinde başarılar dilerim. Hocamızın başarıla olacağına inancımız tam. Her iki taraf için hayırlısı olsun" dedi.

Bülent Ataman’ın yardımcılıklarını ise Murat Özkan, Eray Er, Emre Akçekoceve kaleci antrenörü Aykut Gürler yapacak.

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