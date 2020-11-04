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Depremde yaşamını yitiren Nerrin Erkman son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Depremde yaşamını yitiren Nerrin Erkman son yolculuğuna uğurlandı


Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Barış Sitesi'nde, enkaz altında kalan ve 101 saat sonra cansız bedenine ulaşılan 58 yaşındaki Nerrin Erkman, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen deprem, 17 binada yıkıma neden oldu, çok sayıda binada da hasar oluştu. Yıkılan binalardan biri de Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi oldu. Sitenin yıkılan C bloğunun birinci katındaki evinde enkaz altında kalan Nerrin Erkman'ın 101 saat sonra enkaz altındaki cansız bedenine ulaşıldı.
GAZETECİ EŞİ 11 AĞUSTOS'TA KANSERE YENİK DÜŞMÜŞTÜ
Bir çocuk annesi Nerrin Erkman için bugün ikindide memleketi Manisa'nın Kula ilçesindeki Süleyman Şah Camii'nde düzenlenen cenazeye Erkman'ın yakınları ile Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun katıldı. Cenazede gözyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından Erkman'ın cenazesi, Ebedi Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
Erkman'ın gazeteci olan eşi Reha Erkman da 11 Ağustos'ta kanser nedeniyle yaşamını yitirmişti. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2020-11-04 18:18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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