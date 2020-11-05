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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutluspor tur atladı, Somaspor elendi

İHA

Turgutluspor tur atladı, Somaspor elendi

Tek maç eleme usulüne göre oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçlarının sonunda Manisa temsilcilerinden Turgutluspor tur atlarken, Somaspor ise kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme karşılaşmasında deplasmanda Sarıyer’e konuk olan Turgutluspor 90 dakika sonunda sahadan 42 galip ayrılarak adını 4. Tura yazdırdı. Ev sahibi Sarıyer’in gollerini 4. dakikada Yaşar Acer, 90+3’te Furkan Yaman atarken, Turgutluspor’un gollerini ise 20. dakikada penaltıda Samet Günhan, 30. ve 60. dakikada Mutlu Aksu Doğan, 70. dakikada ise Muhammet Beşir kaydetti.

Somaspor kupaya veda etti
Bir diğer Manisa temsilcisi Somaspor ise Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda deplasmanda karşılaştığı Kahramanmaraşspor’a 20 yenilerek kupaya 3. Turda veda etti. Ev sahibi takımın gollerini 20. dakikada Yakup Ramazan Zorlu ve 73. dakikada Recep Türköz kaydetti.

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