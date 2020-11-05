Zabıtadan Piyaleoğlu Caddesinde denetim

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Turgutlu genelinde denetim ve kontrollerine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Pazartesi Pazarı ve çevresinde kurallara aykırı olarak tezgah açan seyyar satıcılara yönelik denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kez de Piyaleoğlu Caddesinde denetimlerini gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte cadde üzerinde kaldırım ve yol işgali kuralına uymayan esnafı denetleyen ekipler kurallara aykırı olarak satış yapan esnafa uyarılarda bulundu.

Zabıta Müdürlüğünün kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimleri hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, “Pazartesi Pazarı ve çevresindeki denetimlerin ardından ekiplerimiz Piyaleoğlu Caddesi üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim ve kontrollerini gerçekleştirdi. Kaldırım ve yol işgaline uymayan esnafımıza uyarılarda bulunan ekiplerimiz ilgili yasal prosedürlere uygun olarak çalışmalarını sürdürdüler.” ifadelerini kullandı.

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