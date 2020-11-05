Akhisarspor - Etimesgut Belediyespor: 4-5 (Penaltılarla)



Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx)

AKHİSARSPOR: Halil (xx) Bora (xx) (Dk. 78 Bjarnason xx), Onurcan (xx) (Dk. 109 Taha x), Oğuzcan (xx) (Dk. 66 Hadzic x), Berat Onur (xx) (Dk. 88 Kadir x), Yavuz Serkan (x) (Dk. 66 Vrsajevic xx), Mert Efe (x) (Dk. 46 Çekdar x), Göksu (xx), Doğukan (xx), Ali Kaan (xx), Bertuğ (xx)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Özkan (xx) Alim (xx) (Dk. 83 Berat xxx), Eyüpcan (xx), Recep (x) (Dk. 46 Erdi x) (Dk. 60 Yasin Görkem xxx), Mehmet Taşçı (xxx), Mikail (xxx), Şahin (xx) (Dk. 103 Berkay xxx), Alaettin Batuhan (xx), Halil (xx), Mehmet Zahit (xx) (Dk. 120 Kaan), Yusuf (xx) (Dk. 103 Ahmet xx)

SARI KARTLAR: Bora (Akhisarspor) - Recep (Etimesgut Bld)Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda TFF 1'inci Lig temsilcisi Akhisarspor, Misli.com 2'nci Lig ekibi Etimesgut Belediyespor'a evinde seri penaltılar sonucu 5-4 mağlup olarak elendi.

Türkiye Kupası'nı 2018 yılında müzesine götüren, 2019'da ise final oynayan Akhisarspor, bu sonuçla üst üste ikinci kez kupaya ilk maçta veda etti. Normal süresi ve 15'er dakikalık iki uzatma bölümü golsüz sona eren maçta Akhisar'da Bertuğ, Bjarnason, Taha ve Vrsajevic penaltı vuruşlarını gole çevirdi. Çekdar ile Hadzic ise atışlarını kaçırdı. Etimesgut Belediyespor'da Mikail, Berkay, Berat, Mehmet Taşcı ve Yasin Görkem atışları golle sonuçlandırdı. İlk atışı kullanan Alaettin Batuhan ise vuruştan faydalanamadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2020-11-05 18:48:28



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