Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 0

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Akhisarspor sahasında Etimesgut Belediyespor’u konuk etti. Normal süresi golsüz biten maçın uzatma anlarında da gol olmadı. Penaltı atışlarında rakibine 54'lük üstünlük kuran Etimesgut Belediyespor, tur atlayan taraf oldu.



Maçtan dakikalar

5. dakikada Yusuf, Şahin ile duvar pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yusuf’un şutunu kaleci Halil çeldi. Çizgi üstünde seken topu Halil son anda uzaklaştırdı.

35. dakikada Göksu’nun Şahin’e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Alim’in şutunda kaleci Halil, köşeyi doğru bilerek penaltıyı kurtardı.

48.dakikada Bora’nın sol çaprazdan sert şutunda kaleci son anda kornere çeldi.

120+1. dakikada Bertuğ'nun ortasında penaltı noktasında topla buluşan Vrsajevic'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Stat: Akhisar Belediye

Hakemler: Sinan Dereci xx, Erhan Gündoğdu xx, Ömer Lütfü Aydın xx

Akhisarspor: Halil xxx, Berat x (Kadir dk. 88 x), Göksu xx, Doğukan xx, Yavuz Serkan x (Vrsajevic dk. 66 x), Ali Kaan xx, Bora xx (Bjarnason dk. 78 x), Onurcan x (Taha dk. 109 x), Oğuzcan x (Hadzic dk. 66 x), Bertuğ x, Mert Efe x (Çekdar dk. 46 xx)

Yedekler: Batuhan Ataç, Alperen Babacan, Musa Nizam, Halil İbrahim

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Etimesgut Belediyespor: Özkan xx, Recep x (Erdi dk. 46 x) (Yasin dk. 60 x), Alim xx (Berat dk. 83 x), Eyüpcan xx, Alaettin xx, Mehmet Taşçı xx, Halil xx, Mikail xx, Mehmet Çınar xx (Kaan dk. 120+2 ?), Yusuf x (Ahmet dk. 103 x), Şahin x (Berkay dk. 103 x)

Yedekler: Furkan, Çağlayan, Burçak, Umutcan

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

Sarı Kartlar: Bora (Akhisar), Recep (Etimesgut)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.