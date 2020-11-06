Bozulan yollar onarılıyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde kurum kazılarının ardından bozulan yollarında üst yapı çalışmasına devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da yürütülen çalışmaları inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde kurum kazılarının ardından bozulan yollarda yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ile birlikte yürütülen çalışmaları inceledi. Çalışmalar kapsamında, yaklaşık 100 bin metre kare kilit parke döşemesi yapıldığını dile getiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, mevcut caddelerin konfor ve estetiğe kavuşacağını da sözlerine ekledi. Topkaya, incelemenin ardından, Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Kerim Çakır’ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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