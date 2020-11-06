Sarıgöl’de üzüm üreticisini sevindiren yol çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıgöl’de üzüm üreticisini sevindiren yol çalışması

İHA

Sarıgöl’de üzüm üreticisini sevindiren yol çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Sarıgöl’de, BaharlarTekeliKertil güzergâhında başlattığı sathi kaplama çalışmasında sona gelindi. Birçok bağlının yanı sıra Denizli’ye de bağlantı sağlayan yolda yapılan çalışmanın önemine değinen Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
İl genelinde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarıyla, vatandaşları güvenli yollarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl’de üreticileri unutmadı. Büyükşehir Belediyesi, üzüm bağlarının bulunduğu, üreticinin yoğun olarak kullandığı, BaharlarTekeliKertil güzergâhında sathi kaplama çalışmasına başladı. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hamza İlhan, Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan ile birlikte yürütülen sathi kaplama çalışmasını inceledi.

Çalışmanın önemine değindi
Mevcut güzergâhta yürütülen yol çalışmasının önemine değinen Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, “Bizler, Sarıgöl Belediyesi olarak bu yol güzergâhlarında daha önce yol genişletme ve alt yapısının asfalta hazır hale getirilmesi için çalışmalarımızı yaptık. Akabinde de Büyükşehir’imizin kendi ekipleri gelip, öncelikle mekanik malzeme serimi yaptılar. Kasım ayının ilk haftası olmasına rağmen, vatandaşlarımızın konforla kullanacağı asfalt çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarımız gayet iyi gitmekte. Bunun öncesinde Dadağlı, Karacaali, Beyharmanı, Günyaka bölgesinde yaklaşık 15 kilometrelik asfalt serimi yaptık. Bugün burada da 11 buçuk kilometrelik bir yol çalışması yapılıyor. Bu yolun önemi de, bizim birçok bağlımıza, aynı zamanda Denizli’ye bağlantısı olan bir yol. Buradan Denizli yoluna da ilçemizi bağlamış olduk asfaltıyla beraber. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar. Hatasız kazasız kullansınlar” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür etti
İlçede yürütülen yol çalışmaları nedeniyle memnuniyetini paylaşan Başkan Selçuk, “Bu yol çalışmasında emeği geçen öncelikle Büyükşehir’imizin ekipleri gerçekten güzel çalıştılar, özenerek çalıştırlar. Bazen zor koşullarda çalışıyor. Muhtarlarımız da burada kendilerine destek oluyor. Bu anlamda Büyükşehir’in Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığında çalışan tüm personellerine, işçilere, muhtarlarımıza, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanımıza, tüm emeği geçenlere, en önemlisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, ilçemize yapmış olduğu asfalt çalışmasından dolayı çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun Sarıgöl’e” ifadelerinde bulundu.

Yol sorunları sona erdi
Yol sorunlarının sona erdiğini dile getiren Baharlar Mahalle Muhtarı Ahmet Karabaş, “Yıllardır çözülmeyen yol sorununa Allah razı olsun Cengiz başkanımız elini uzattı. Yol sorunumuzu çözdü. Burası görüldüğü gibi üzüm bağları. AralıkOcak ayına kadar biz üzüm hasatı yapıyorduk. Avrupa ülkelerine buradan ihracat yapıyoruz. Önemli bir bölge. Ama, yıllardır gelen tüccarlar yoldan şikayetçiydi. Muhtarım yol sorunumuz, yol sorunumuz. Allah’a şükür Cengiz başkanımız elini uzattı. Yol sorunumuz bitti. Bu bizim köye iki puan daha arttırdı. Allah razı olsun Cengiz başkanımızdan, bize önderlik yapan Necati başkanımızdan” ifadelerinde bulundu. İncelemenin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve beraberindekiler, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’u makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozulan yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Bozulan yollar onarılıyor
Kadınlar öncülük yaptı Alaşehirliler İzmir için seferber oldu Alaşehir'den İzmirli depremzedelere yardım seferberliği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kadın Kooperatifi tarafından İzmirli depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri yola çıktı Toplanan yardım malzemeleri Alaşehir Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından tek tek tasnif edilip paketlenerek İzmirli depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderildi
YEREL HABERLER Kadınlar öncülük yaptı Alaşehirliler İzmir için ...
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 - Etimesgut ...
Salihli’ye yapılan hizmetleri görüştüler
YEREL HABERLER Salihli’ye yapılan hizmetleri görüştüler
Manisa Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere psikolojik destek
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere ...
Akhisarspor - Etimesgut Belediyespor: 4-5 (Penaltılarla)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Etimesgut Belediyespor: 4-5 ...
Akhisarspor - Etimesgut Belediye (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Etimesgut Belediye (EK FOTOĞRAFLAR)
Akhisar’ın Bakkal Kart projesinin temelleri atıldı
YEREL HABERLER Akhisar’ın Bakkal Kart projesinin temelleri atıldı
Akhisarspor - Etimesgut Belediye (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Etimesgut Belediye (EK FOTOĞRAFLAR)
Akhisarspor - Etimesgut Belediye (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Etimesgut Belediye (FOTOĞRAFLAR)
Zabıtadan Piyaleoğlu Caddesinde denetim
YEREL HABERLER Zabıtadan Piyaleoğlu Caddesinde denetim
Manisa’da süt desteklemeleri üreticilerin hesabında
YEREL HABERLER Manisa’da süt desteklemeleri üreticilerin hesabında
Manisa'da 14. Tekno Tarım'20 Fuarı başladı Manisa 14. Uluslararaası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER Manisa'da 14. Tekno Tarım'20 Fuarı başladı Manisa 14. ...
Turgutluspor tur atladı, Somaspor elendi
YEREL HABERLER Turgutluspor tur atladı, Somaspor elendi
Hem kokudan hem taşkın riskinden kurtuldular
YEREL HABERLER Hem kokudan hem taşkın riskinden kurtuldular
Yunusemre İzmirli depremzedelere yardımlarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Yunusemre İzmirli depremzedelere yardımlarını ...
Manisa'da Volkan gollerle döndü
YEREL HABERLER Manisa'da Volkan gollerle döndü
Başkan Çerçi’den yeni kurum müdürlerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çerçi’den yeni kurum müdürlerine ziyaret
Bilinçsizce atılan izmarit ve ambalajlar yağmur suyu ızgaralarını tıkıyor
YEREL HABERLER Bilinçsizce atılan izmarit ve ambalajlar yağmur suyu ...
Daha yeşil bir Manisa için hummalı çalışma
YEREL HABERLER Daha yeşil bir Manisa için hummalı çalışma
Turgutlu Belediye Meclisinde “Doğal afetlere hazırlık” oturumu
YEREL HABERLER Turgutlu Belediye Meclisinde “Doğal afetlere ...
Büyükşehirle seracılık gelişiyor, üreticiler kazanıyor
YEREL HABERLER Büyükşehirle seracılık gelişiyor, üreticiler ...
Siyah üzüm pekmezine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Siyah üzüm pekmezine yoğun ilgi
Başkan Besim Dutlulu’dan kırsal mahallelere çıkarma
YEREL HABERLER Başkan Besim Dutlulu’dan kırsal mahallelere çıkarma

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X