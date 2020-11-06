MASKİ, mahallelere kesintisiz içme suyu sağlıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesi Seğirdim Mahallesi Çaltılıçukur Mevkiinde 400 metre içme suyu şebeke hattı döşedi. Çalışma ile depoyla aynı seviyede olan hanelere daha verimli içme suyu ulaşması sağlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği altyapı çalışmaları ile mahallelerin sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince Akhisar ilçesi Seğirdim Mahallesi Çaltılıçukur Mevkiine içme suyu şebeke hattı döşendi. Hayata geçirilen 400 metrelik çalışma ile içme suyu deposuyla aynı kotta yer alan hanelere kesintisiz su temin edildi.



“Sorunumuzla hemen ilgilenildi”

Mahalle Muhtarı Ahmet Doğru, “Çalışmadan memnun kaldık. İçme suyu depomuzla aynı seviyedeki hanelere özellikle yaz mevsiminde artan su kullanımı nedeniyle yeterli su verilemiyordu. Her zaman olduğu gibi MASKİ’ye başvurur başvurmaz ekipler sıkıntımızla ilgilendi. Mahallemizin sorunu çözüldü. Yapılan hizmet nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ediyoruz” dedi.

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